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والدة الصيدلي الذي ألقته زوجته من الدور الخامس تكشف تفاصيل جديدة: أنا اللي غلطانة

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الصيدلي ولاء
Native
Teads
الأحد، 02-10-2022 09:38 ص

كشفت والدة صيدلي حلوان الذي قُتل على يد أسرة زوجته الأولى بعد علمهم بزواجه من أخرى، عن تفاصيل جديدة صادمة.

وأوضحت السيدة آمال العيسوي، والدة الصيدلي ولاء زايد، خلال مقابلة على فضائية "القاهرة والناس"، إنها اتصلت بحارس العقار الذي يقيم فيه ابنها لكي ينقذه بعد أن تلقت شقيقته استغاثة منه وقال لها فيها: "الحقوا ابنكم صالون شقته ملئ بالبلطجية" ثم انقطع الاتصال.

ولفتت والدة الضحية، إلى أن أحد الجيران أبلغها أنه سمع زوجة ابنها تضربه وقالت له: "هات الفلوس اللي سرقتها أو اقتلك.. وبعدها شغلوا مزيكا بصوت عالي ثم ألقوه من الشرفة في الشارع ليخر صريعا".

وأشارت الأم، إلى أن حارس العقار عاود الاتصال بها مجددا وأخبرها أن أسرة زوجته ألقته بالفعل من الشرفة.

وأفادت الأم، أن الواقعة بدأت عندما أحضرت عائلة زوجة ابنها الأولى مجموعة من البلطجية، وأجبروه على التوقيع على مجموعة من الأوراق بعد علمهم برغبته في الزواج بأخرى.

وقالت السيدة، أن "ولاء" هو ابنها الوحيد، وتولى مسؤوليتهم بصورة كبيرة بعد وفاة والده عام 2020 إثر اصابته بفيروس كورونا.

وكشفت السيدة، أنها كانت وراء اقناع ابنها بإعادة زوجته لعصمته بعد أن طلقها، مشيرة إلى أنها فعلت ذلك حرصًا على مستقبل ابنهما لكنها نادمة الآن.

من جهتها، روت أسماء زايد، شقيقة الصيدلي الراحل، تفاصيل استغاثة أخيها بها، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة منه يوم الاثنين الماضي في تمام الثانية عشر والثلث ظهرًا، على "واتساب" يطلب منها إرسال النجدة له لإنقاذه من بلطجية.
 

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