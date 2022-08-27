واقعة مأساوية.. طفلة تستيقظ أثناء دفنها وبعد إعادتها للمستشفى ماتت مرة ثانية

السبت، 27-08-2022
11:04 ص
استيقظت طفة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في جنازتها - بعد أن
قال الأطباء إنها ماتت بسبب عسر في المعدة.
وتم الإعلان عن وفاة الطفلة المكسيك
ية كاميلا روكسانا مارتينيز ميندوزا ، بعد أن أخطأ الأطباء في
تشخيصها في المرة الأولى ليتفاجأ الجميع باستيقاظ الطفلة في جنازتها.
وأعيدت الطفلة إلى
المستشفى حيث ماتت بشكل مأساوي - "للمرة الثانية".
وبحسب صحيفة ميرور فقد وقعت الحادثة في مستشفى ساليناس دي
هيلدالجو المجتمعي في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط المكسيك
.
وقالت والدة كاميلا ، ماري جين ميندوزا ، إن الطفلة البالغة
من العمر ثلاث سنوات كانت تتقيأ وتعاني من آلام في المعدة بالإضافة إلى الحمى، حيث
تم اصطحابها إلى طبيب أطفال في مدينة فيلا دي راموس ، التي تقع شمال غرب سان لويس بوتوسي
، مسقط رأس العائلة، وتم علاجها من الجفاف ووصف لها الباراسيتامول.
وقالت مندوزا: "أرادوا توصيلها بالتقطير الوريدي ، استغرقوا
وقتًا طويلاً لتوصيلها بالأكسجين ، ولم يتمكنوا من فعل ذلك لأنهم لم يتمكنوا من العثور
على عروقها ، وأخيراً تمكنت ممرضة من ذلك".
وبعد ساعات ، عندما لاحظ والدا كاميلا تدهور حالتها الصحية
، أعاداها إلى المستشفى حيث تم إدخالها بين الساعة 9 مساءً و 10 مساءً قبل إعلان وفاتها.
وكشفت مندوزا أنها في اليوم التالي ، أثناء جنازة ابنتها
، لاحظت ضباباً على اللوح الزجاجي في نعش كاميلا،
ولكن الحاضرين في الجنازة أبلغوا المرأة بأنها
كانت تُهلوس ، الأمر الذي منعها من فتح التابوت.
وعلى الرغم من ذلك ، لاحظت جدة الطفلة أن عيون كاميلا كانت
تتحرك بينما شرع أفراد الأسرة في فحص نبضها ، ليتفاجأ الجميع أنها على قيد الحياة،
ثم نُقلت كاميلا إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها للمرة الثانية بسبب وذمة دماغية وفشل
غذائي.
ووفقًا للمدعي العام المكسيك
ي ، خوسيه لويس رويز ، فإن القضية
قيد التحقيق وجار تشريح الجثة .