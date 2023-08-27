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واقعة غريبة.. زوجة تأكل كتف زوجها لرفضه الذهاب للمصيف بالفيوم

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ارشيفية
الأحد، 27-08-2023 12:10 م


شهد حي دار رماد بمحافظة الفيوم، واقعة مؤسفة وغريبة، حيث أقدمت سيدة تدعى دعاء، في العقد الثالث من العمر على عض زوجها

البداية كانت عندما ذهبت صديقات دعاء إلى مرسى مطروح للهروب من حرارة الجو وقضاء إجازة، ومنذ ذهاب صديقاتها إلى المصيف ولم تستقر حياة «دعاء» 37 سنة مع زوجها «خالد» 42 سنة، بسبب رفض زوجها الذهاب إلى المصيف بمرسى مطروح مثل صديقاتها، حتى احتد النقاش بينهما ووصل إلى طريق مسدود، وانتهى بمشاجرة حسمتها «دعاء» لصالحها، وعضت زوجها في كتفه الأيمن حتى قطعت جزء من كتفه.

 

التفاصيل كما جاءت على لسان الزوج عندما استقبل مستشفى الفيوم العام، شخص يدعى خالد في العقد الرابع من العمر، مصاب بجرح قاطع بالكتف الأيمن، وبسؤال الطبيب للمريض لمعرفه أسباب إصابته، قال إن زوجته هي من فعلت ذلك بسبب رفضوا طلبها بالذهاب إلى المصيف، وبعد إجراء الكشف الطبي وبعض والفحوصات تم حقنه بحقنة أنسولين تجنبا لحدوث تسمم.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، ولكن كانت المفاجأة هي رفض الزوج التقدم ببلاغ ضد زوجته، بعد بكاء أطفاله خشيت تعرض والدتهم للحبس، وانتهى الأمر بالصلح بين الزوجين، واصطحب الزوج زوجته وأطفاله الثلاثة للمنزل بعد تعهد زوجته بعدم تكرار الأمر وإلغاء فكرة الذهاب إلى مرسى مطروح.

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