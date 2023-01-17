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واقعة غريبة.. امرأة تقاضي أزواجها الثلاثة في محكمة الأسرة بطنطا

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ارشيفية
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الثلاثاء، 17-01-2023 01:17 م

 

في واقعة غريبة من نوعها، تزوجت سيدة ٣ رجال خلال ٧ سنوات فقط، وتلاحقهم الثلاثة أمام محكمة الأسرة في طنطا بقضايا قوائم منقولات وزيادة نفقة، ويصادف أن تكون الجلسات في يوم واحد وفي رول واحد وتحت إشراف قاضٍ واحد.

يقول الزوج: تزوجت سيدة سبق لها الزواج مرتين، ولم يمر علي زواجنا سوى ٣ شهور فقط، فوجئت بها ترفع دعوى طلاق وقائمة منقولات ضدي أمام  محكمة الأسرة بطنطا.

 

وادعى الزوج أن زوجته تزوجت من ٣ رجال خلال ٧ سنوات فقط، وبعد أن أخذت كل حقوقها من طليقها الأول، تقاضي الآن طليقها الثاني وزوجها.

 

وقال الزوج: إنه صادف أن تكون جلسات زوجها وطليقها في يوم واحد ورول واحد، وتم عرضها على قاضٍ واحد بواقع ٥ جلسات في يوم واحد، ٣ جلسات خاصة بزوجها وجلستين خاصة بطليقها، تطالب فيهم بزيادة النفقة الشهرية رغم أنها تتقاضي أكثر من ٧ آلاف جنيه نفقات.

 

وادعى الزوج أن زوجته حصلت علي ٣ قوائم منقولات من أزواجها الثلاثة بحوالي ٨٥٠ ألف جنيه، وفي كل مرة تستلم فيها عفشها تعرضه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتقاضي نفقات شهرية حوالي ٧٨٠٠ جنيه غير المتجمدات ونفقة العدة ونفقة المتعة حوالي ٤٥ ألف جنيه.

 

وزعم الزوج أن زوجته تتلاعب بالقانون، ينظر ليها اكثر من ٢٠ دعوى بمحكمة طنطا خلال عام واحد، وتوكيل لأكثر من ٦ محامين، وتتلاعب بالقانون برفع الدعاوى منفردة، فتتحصل على أجر مسكن لها، رغم أنها حاصلة على أجر تمكين من مسكن طليقها.

 

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