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واقعة غريبة.. القبض على زوجين بتهمة وجود علاقة غير مشروعة بينهما!

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الخميس، 10-10-2024 10:50 ص

 

في واقعة غريبة، اعتقلت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لنظام "طالبان" في أفغانستان، مواطناً أفغانياً وزوجته بعد الشك في وجود علاقة غير مشروعة بينهما !.

كشف ذلك محمد علي، وهو أحد سكان مدينة كابول في تصريح لصحيفة اندبندنت فارسية، مشيراً إلى إنه عندما ذهب هو وزوجته إلى أحد متاجر الملابس قرب تقاطع "جسر الأحمر" شك به عناصر الوزارة.

وأضاف محمد علي :"ظن عناصر الشرطة الدينية التابعة لحركة طالبان أنني أتيت للتسوق مع امرأة غريبة، ولهذا السبب سألونا عن تاريخ زواجنا ومكان الإقامة وأسماء والدينا، وبعد أن اكتشفوا أننا زوج وزوجة أنهوا الاستجواب، الناس غير مرتاحين لـ(طالبان) وصرامة التعامل من قبلهم تتزايد يوماً بعد يوم".

من جهة أخرى أكدت مصادر في ولاية بادغيس إن عناصر مسلحين تابعين لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتون إلى المساجد أثناء صلاة الجماعة لمعرفة الأشخاص الذين يحضرون الصلاة، وعلى الغائب أن يجيبهم لماذا لم يحضر الصلاة.

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