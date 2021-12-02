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واقعة طبية صادمة.. طبيب يبتر القدم السليمة بالخطأ لمُسن

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الخميس، 02-12-2021 10:34 ص

وقع طبيب في خطأ فادح داخل غرفة العمليات بعد أن أقدم على بتر ساق مريض سليمة وترك الساق المريضة.
وفي التفاصيل فرضت محكمة نمساوية غرامة مالية قدرها 2700 يورو، على طبيب بتر الساق الخطأ لمريض مسن.
وقالت محكمة مدينة لينز في بيان أصدرته بحق الجراح، إنه ارتكب خطأ جسيما بسبب الإهمال، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وتعد هذه القضية من القضايا الغريبة التي تشهدها المحاكم النمساوية والتي تتعلق بالأخطاء الطبية.
وأرجع الجراح الخطأ الذي ارتكبه مع المريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، إلى وضعه علامة البتر على الساق السليمة، وقد اكتشف الأمر بعد مرور يومين على الجراحة التي أجراها بمستشفى ببلدة فريشتات.
وتعليقا على الحكم، قال الجراح إن الخطأ وقع بسبب خلل في البيانات التي قدمت له بغرفة العمليات.
 

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