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واعدت مدرب اللياقة البدنية وأثناء ممارسة الرذيلة معه في "السيدة زينب" اكتشفت الصدمة!

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ارشيفية
الإثنين، 10-07-2023 12:09 م

 



واقعة سرقة في القاهرة خطط لها مدرب لياقة بدنية وطالب، حيث استدرج الأول فتاة على علاقة بها، واتفق معها على ممارسة الرذيلة في إحدى الشقق السكنية بمنطقة السيدة زينب، وبالفعل ذهبت الفتاة وما إن خلعت ملابسها للبدء في إقامة العلاقة، ووضعت مشغولاتها الذهبية على التسريحة في ذات الغرفة حتى اقتحم المتهم الثاني الغرفة وقام بتصويرها عارية لإبتزازها وسرقة مشغولاتها الذهبية.


قصة فتاة القاهرة بدأت بعلاقة نشبت بينها وبين مدرب لياقة بدنية، وقام على إثرها بالإتفاق معها على الحضور لمقابلته في إحدى الشقق السكنية الخاصة بـ صديقه، وبالفعل حضرت الفتاة بناء على الإتفاق بينهما، ودخلا سويا إلى غرفة النوم وقامت بخلع ملابسها كاملة ثم وضعت مشغولاتها الذهبية عبارة عن حلق ودبلة ومبلغ مالي 1000 جنيه على التسريحة.


وجلست إلى جوار الشاب لإقامة العلاقة، وفي ذلك الوقت اقتحم المتهم الثاني زميل الأول الغرفة وقام بتصويرها عارية وهددها بفضحها حتى يستطيع سرقة المشغولات الذهبية منها، وبالفعل تحصلا على الحلق والدبلة والأموال وتركوها ترتدي ملابسها ثم تغادر الشقة، وجلسا سويا لا يعلمان ما ستقوم به الفتاة.

 


خرجت الفتاة من الشقة باتجاه قسم الشرطة، وأبلغت أجهزة أمن القاهرة بما حدث لها، وحررت محضرا بالواقعة أتهمت فيه مدرب لياقة بدنية وصديقه بالخطف عن طريق التحايل عليها، وهتك عرضها بالقوة عن طريق تصويرها عارية كرها عنها، ثم سرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن دبلة وحلق وأموال مملوكة لها.


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت للمتهمين إتهامات خطف المجني عليها عن طريق التحايل، وهتك عرضها بالقوة عن طريق تصويرها عارية كرها عنها، وسرقة مشغولاتها الذهبية، بطريق الإكراه عن طريق تهديدها بالصور العارية لها.


وبعد إنتهاء التحقيقات أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، مدرب لياقة وطالب إلى محكمة الجنايات المختصة لإتهامهم بخطف الفتاة وهتك عرضها وتصويرها عارية وسرقة أموالها ومشغولاتها الذهبية، بأن قاما بتصويرها عارية رغما عنها ثم تهديدها عن طريق تلك الصور وذلك لسرقتها بالإكراه.


وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب القاهرة الكلية، إتهام مدرب لياقة بدنية وطالب، بخطف المجني عليها عن طريق التحايل، وذلك بحيلة منهما انطلت عليها، فتمكنا منها بتلك الوسيلة مبعدين إياها عن أعين ذويها، وإقترنت تلك الجناية بجريمة هتك عرض المجني عليها، حيث أنهم في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليها بالقوة، بأن قاما بتصويرها عارية كرها عنها.

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