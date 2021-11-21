الأحد 21 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتموت

حاول اغتصابها بملابس المدرسة.. العثور على طالبة مقتولة في المنوفية

حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

تحذير خطير.. تناول هذا النوع من المكملات الغذائية يصيبك بالسرطان

«واتس آب» يعلن عن إضافة ميزة جديدة رائعة

السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

ليس الكعبة ولا المسجد الحرام.. علي جمعة يكشف أفضل بقعة على وجه الأرض

الإدارية العليا ترفض طلب نجل «مرسي»: «فقد حسن السمعة»

ADS
 

«واتس آب» يعلن عن إضافة ميزة جديدة رائعة

18271108_403
واتس اب
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 01:51 م

كشفت مصادر بإدارة تطبيق التراسل الفوري المشفر “واتساب”، عن تجهيزه ميزةً جديدة كانت في السابق حصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وبحسب موقع “جي إس إم آرينا”، أوضحت المصادر أن “واتساب” يعمل على تحديث جديد يمنح المستخدمين إمكانية رد الفعل على الرسائل والتعليقات بطريقة مشابهة لما هو مستخدم في “فيسبوك”.
وتعد هذه الميزة حصرية لفترة لمستخدمي تطبيق “واتساب” على نظام تشغيل “أندرويد” فقط؛ على أن توفر لباقي الإصدارات في وقت لاحق.
وستمكّن “واتساب” عبر هذه الميزة، المستخدمين من استخدام ردود الفعل المختلفة على الرسائل التي تصل لهم مثل الإعجاب أو الغضب أو مختلف الرموز التعبيرية الأخرى. وسيتم تزويدها بالإصدار العام من واتساب قريباً.
 

إقرأ ايضا

Calotropis-procera-1-e1565131986962

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

499201912221241114111

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

4706702951637374516

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتعود جثة