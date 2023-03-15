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وائل كفوري يفاجئ سارة محمد

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وائل كفوري يفاجئ سارة محمد

وائل كفوري سارة
وائل كفوري
Native
Teads
الأربعاء، 15-03-2023 11:05 ص

نشرت الإعلامية ريهام سعيد تسجيل صوتي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وأظهرت بالفيديو رسالة وجهها الفنان اللبناني وائل كفوي للبلوجر سارة محمد بعد فقدانها بصرها تماماً مؤخراً.

 

وتضمنت رسالة كافوري العديد من عبارات الدعم والمحبة لـ سارة وعن عدم يأسها مضيفا: "القادم هو أحلى ومهما حصل ستظل كما هي في أعين من تحبهم".

 

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "أجمل صوت وأجمل قلب".

 

وتعرضت سارة محمد لحادث أليم هي وخطيبها بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بعدما هاجم مجهولين السيارة لسرقتها، وأصيبت سارة بطلق ناري ما تسبب بفقدان بصرها.

 

وأوضح الأطباء إن الإصابات شديدة وتسببت في تجمع دموي ونزيف بالمخ وفقدان البصر، نتيجة تدمير أنسجة العين

 

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