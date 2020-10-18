الإثنين 19 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:23 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء المغربي

"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا

"القومي للسكان": أفقر 10 محافظات في مصر هما أكثرهم خصوبة

الحكومة البريطانية: نحن بحاجة إلى عزل عام لثلاثة أسابيع لاحتواء كورونا

وزير التعليم: لا حالات إصابة بـ كورونا في أول أيام العام الدراسي

الزمالك يهزم الرجاء على ملعبه.. ويقترب من نهائي دوري الأبطال

وائل الإبراشى: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأفكار

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

طارق شوقي : إطلاق قناة تعليمية للإبتدائية والثانوية 15 نوفمبر

وزير الري الأسبق يكشف تطورات مفاوضات سد النهضة

وائل الإبراشى: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأفكار

الإبراشي
وائل الإبراشي
 
الأحد، 18-10-2020 11:12 م المصريون ـ متابعات
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مجلس الشيوخ سيلعب دوراً كبيراً في العملية التشريعية  ولن يكون شكلياً كما يعتقد البعض.
وتابع: "لم يعد لدينا رفاهية أن يكون لدينا مؤسسة أو مجلس شكلي في الوقت الراهن"، مشدداً على أنه سيكون مصنعا للأفكار والأبحاث التي تخدم الحياة التشريعية والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المجلس الحالي به خبرات متنوعة من المجتمع تتصدى لقضايا يعانى منها المصريين منذ سنوات، مشدداً على أن مجلس معنى بتقدم الأفكار والحلول لمشاكل المجتمع عبر الشخصيات المختلفة في كافة المجالات .
ولفت "الإبراشى"، إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تروج الشائعات حول المجالس التشريعية في مصر، كانت مجالسها في السابق،مسار للسخرية والنكات.
واختتم حديثه قائلا: "المجالس تحولت إلى نكتة في عهد الإخوان كما تحولت إلى سيرك للتهريج والهزار وكانت تنطلق النكات خلال مجلس الإخوان".
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"لجنة المكافحة": أجرينا تعديلات في البرتوكول العلاجي لـ كورونا

عودة المدارس

وزير التعليم: لا حالات إصابة بـ كورونا في أول أيام العام الدراسي

الأرصاد

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

أخبار متعلقة

يحيى الفخراني

أول تعليق من الفنان يحيى الفخراني بعد أداء اليمين الدستوري

الإبراشي

هذا ما قاله وائل الإبراِشي عن فوز الأهلي على الوداد المغربي

فيروس كورونا

صادم.. رئيس باطنة عين شمس: "الموبايل" يصيب بكورونا

يييييييييييي

صادم.. مواطنة تكشف تفاصيل تجسس شركة كاميرات عليها

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: " اللي حصل فضيحة تاريخية"

غلق 8 صيدليات

عامل متهم بسرقة صيدلية: رئيس المباحث دفع لي ثمن الدواء