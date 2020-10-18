وائل الإبراشى: مجلس الشيوخ سيكون مصنعا للأفكار

الأحد، 18-10-2020
11:12 م
المصريون ـ متابعات
قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مجلس الشيوخ
سيلعب دوراً كبيراً في العملية التشريعية ولن يكون شكلياً كما يعتقد البعض.
وتابع: "لم يعد لدينا رفاهية أن يكون لدينا مؤسسة أو مجلس شكلي في الوقت الراهن"، مشدداً على أنه سيكون مصنعا للأفكار والأبحاث التي تخدم الحياة التشريعية والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المجلس الحالي به خبرات متنوعة من المجتمع تتصدى لقضايا يعانى منها المصريين منذ سنوات، مشدداً على أن مجلس معنى بتقدم الأفكار والحلول لمشاكل المجتمع عبر الشخصيات المختلفة في كافة المجالات .
ولفت "الإبراشى"، إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تروج الشائعات حول المجالس التشريعية في مصر، كانت مجالسها في السابق،مسار للسخرية والنكات.
واختتم حديثه قائلا: "المجالس تحولت إلى نكتة في عهد الإخوان كما تحولت إلى سيرك للتهريج والهزار وكانت تنطلق النكات خلال مجلس الإخوان".