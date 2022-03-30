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هيفاء وهبى: فيديو فضيحة بسبب زوجة فنان شهير

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هيفاء
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الأربعاء، 30-03-2022 11:44 ص

علّقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على حادثه صفع الممثل الاميركي ويل سميث لمقدم حفل الاوسكار كريس روك، على خلفية قيام الأخير بالمزاح حول زوجة الأول الممثلة جادا سميث التي حلقت شعرها لمعاناتها من داء الثعلبة.
واعتبرت هيفاء وهبى أن ما حدث فضيحة بسبب المزاح على زوجة "سميث" لكنه تعد أعظم فضيحة في تاريخ التليفزيون لأنها دفاعا عن زوجته.
ونشرت الفنانة اللبنانية فيديو للصفعة وعلقت قائلة: "ويل سميث وقف دفاعا عن احترام زوجته، نفذ ذلك بقلة احترام، لكن في هذا الوقت فهو وقف دفاعا عن زوجته، فكانت أعظم فضيحة في تاريخ التليفزيون"، موجهة التحية لموقف ويل سميث الذي بحسب هيفا، برهن عن رجولته عندما دافع عن زوجته ولم يقبل بالمزاح.
ولم تتردد هيفا في توجيه انتقاد غير مباشر للرجال في الوطن العربي قائلة: "لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دافعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟".


 

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