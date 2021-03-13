هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها بفستان مثير

السبت، 13-03-2021
11:47 ص
احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
بعيد ميلاد
ها الـ49،
ونشرت فيديو يوثق المفاجأة التي أقيمت لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة
عيد ميلاد
ها.
وأظهر الفيديو هيفاء وهبي
وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية
فستانا وردي مثير فوق الركبة، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال
.
ووثق الفيديو “هيفاء” سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل
لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.
وأطفأت هيفاء وهبي
شمعة عيد ميلاد
ها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها
على المفاجأة قائلة: “احتفال
مفاجئ بعيد ميلاد
ي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي”.
يشار إلى أن هيفاء وهبي
من مواليد 10 مارس عام 1972، في بلدة
محرونة في قضاء صور جنوبي لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد
العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.