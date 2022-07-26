هيدي كرم بتصريحات صادمة.. هل تُشجع على الزنا؟

الثلاثاء، 26-07-2022
09:16 ص
تسببت الفنانة
والإعلامية هيدي كرم
، في حالة صدمة لدى الجمهور بسبب تصريحاتها حول رغبتها في
الزواج من شخص مسيحي أو يهودي او أي دين آخر، مؤكدة على أنها ليست لديها مشكلة في
الزواج من غير المسلم.
واعتبرت الفنانة
الشهيرة
في تصريحات لها، أنها بذلك "منفتحة على الآخر ومعنديش مشكلة في الزواج من شخص
على غير ديني" .
وأضافت: شوفت ناس كتير
متجوزين من غير دينهم و الزواج كان ناجح جدا .
واستدركت : اللي
مستحيل اتجوزه يكون شخص أصغر مني في السن خوفا إن يبان كأن شكلي أكبر منه و عينه
تزوغ على واحدة تانية
وأثارت تصريحات
الفنانة
هجوم حاد عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب البعض بمقاضاتها
للتشجيع على الزنا
، كون زواج المسلمة بغير المسلم وفقًا للشريعة الإسلامية يعد زنا.