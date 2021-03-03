الأربعاء 03 مارس 2021
توقيت مصر 11:35 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنفيذ حكم الإعدام في أب وأبنائه الثلاثة.. تعرف على جريمتهم

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

فيديو.. صديقتان تكتشفان أنهما أختان بالصدفة!

الموت يفجع رضوى الشربيني وصلاة الجنازة من مسجد السيدة نفسية

«هوت شورت».. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

« هيدروكسي كلوروكين».. وزيرة الصحة أشادت به و«الصحة العالمية» تحذر

السعودية.. الإطاحة بضباط في الحرس الملكي (تفاصيل صادمة)

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

ADS
 

« هيدروكسي كلوروكين» «الصحة العالمية» توصي بعدم استخدامه لـ كورونا

15912430671583530343
وزيرة الصحة
 
الأربعاء، 03-03-2021 09:10 ص

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية، بعدم استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين"، للوقاية من فيروس كورونا، وقالت ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل، فيما أكد خبراء المنظمة الأممية أن الاعتقاد بإمكانية التغلّب على كوفيد-19 بحلول نهاية العام هو أمر غير واقعي، وأن الوباء لا يزال فتاكاً.
وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية، إنه ينبغي عدم استخدام “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للالتهابات في مكافحة الجائحة، وإنه “لا يستحق” عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد-19.
وقال الخبراء إن هذه “التوصية القوية” تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال 6 تجارب عشوائية شملت أكثر من 6 آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد-19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له.
وقال خبراء منظمة الصحة العالمية إن “اللجنة تعتبر أن هذا العقار لم يعد من أوليات البحث، وأن الموارد يجب أن توجه بدلا من ذلك لتقييم عقاقير أخرى واعدة للوقاية من كوفيد-19”.
 

إقرأ ايضا

267025_0

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

T159984506201bb0d44d7aaa032edb60afcb3ce5670image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

خالد-يوسف

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

أخبار متعلقة

20989027431613632237

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الإثنين والثلاثاء

6392305581584038779

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد: ربنا معاكم

2021_2_15_8_37_55_717

العروس صرخت تحت الانقاض«الحقوني».. مصرع عروسين في انهيار عقار

156388799359965900

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة وتحذر

18112375481595706048

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

20200308203913266

"الديهي" يوجه تحذيرًا شديدًا لـ إثيوبيا