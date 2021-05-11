هيثم فاروق : مفيش مدرب يرتكب الجريمة اللى عملها كارتيرون أمام الأهلي

الثلاثاء، 11-05-2021
04:19 م
محمد فضل
شن هيثم فاروق
لاعب فريق الزمالك
السابق، هجومًا حادًا على طريقة إدارة الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني للأبيض، مباراة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت أمس، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
وكتب هيثم فاروق
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: "أخطاء فنية عديدة من كارتيرون
من بينها التغييرات، مفيش مدرب يغير وفيه ضربة ركنية عليه".
وأضاف هيثم فاروق
: "أخيرا معنى إن إسلام جابر يسدد الضربة الحرة وهو لاعب بديل ده معناه إن مفيش حاجة متفق عليها في الضربات الثابتة.. برافو زيزو وهدف فرجاني رائع".
وانتهت أحداث مباراة الأهلي والزمالك
بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل صلاح محسن هدف التقدم للنادي الأهلي، في الدقيقة 73، بعد مراوغة مميزة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك
.
وأحرز فرجاني ساسي هدف التعادل لفريق الزمالك
، في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من تسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.