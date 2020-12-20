هيا الشعيبي تنجو من الموت حرقًا مع ابنتها وتصاب بحروق بالغة (فيديو)
هيا الشعيبي
الأحد، 20-12-202010:56 صالمصريون
نجت الفنانةالكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، من الموت أثناء محاولة إنقاذ
ابنةها بعد اندلاع حريق هائل في شقتها، مشيرة إلى أن الحريق جعلها لا تقوى على
الحركة، وأُصيبت بحروق بالغة مع ابنةها.
وطالبت الشعيبي من متابعيها الدعاء لإبنتها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قالت فيه: "تخيلوا البارحة البيت كان كله
نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي.. ما قادرة أوصف لكم
رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا
الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله".
كما ظهرت إبنة هيا في الفيديو، وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة. مشيرة
والدتها إلى أن "والدها يحملها وما تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين".
وأضافت: "طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى
الخير وارمي في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي".
وتابعت الشعيبي: "طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا
حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة".