«هوت شورت».. سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

الأربعاء، 03-03-2021
09:24 ص
محمد فضل
تواصل عارضة الأزياء المثيرة للجدل، سلمى الشيمي
الظهور على مواقع التواصل
الاجتماعي، بإطلالات جريئة جعلتها تصل إلى الشهرة عبر السوشيال ميديا منذ جلسة
التصوير الجريئة في الأهرامات التي عرفت من خلالها بـ"فتاة سقارة" أو
"فتاة الهرم
".
ونشرت "سلمى الشيمي
"، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع
الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة ، ظهرت فيها بالـ"هوت شورت
" بوضعية
مثيرة، جعلتها محل انتقاد وهجوم وتعرضت لانتقادات عنيفة واتهامات باستعراض جسدها
من أجل المال والشهرة.
وظهرت "الشيمي"، مرتدية هوت شورت
باللون اللبني، وبدي كت أبيض
عاري الكتفين، وتركت شعرها منسدلا على
كتفيها على طريقة الويفى المموج، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر
الخدود وأحمر الشفاه باللون البينك.