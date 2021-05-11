هنود يستخدمون روث البقر للعلاج من فيروس كورونا

الثلاثاء، 11-05-2021
01:10 م
فتحي مجدي
بينما يجتاح فيروس كورونا
المستحد الهند، لجأ البعض إلى تلطيخ أجسامهم روث البقر
والبول كطريقة لمحاربة الفيروس، فيما يحذر الأطباء من هذه الممارسة، قائلين إنه لا يوجد دليل على أنها تعزز المناعة أو تساعد في علاج كوفيد - 19.
وقال الدكتور جاي جايالال الرئيس الوطني للجمعية الطبية الهندية لوكالة "رويترز:: "هناك أيضا مخاطر صحية مرتبطة بتلطيخ هذه المنتجات أو استهلاكها.. أمراض أخرى يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر".
وفي الهندوسية تعتبر البقرة رمزًا مقدسًا للحياة والأرض، وقد استخدم الهندوس لقرون روث البقر
لتنظيف منازلهم وفي طقوس الصلاة، معتقدين أن له خصائص علاجية ومطهرة.
وفي ولاية جوجارات غربي الهند، يذهب بعض السيخ إلى حظائر الأبقار مرة واحدة في الأسبوع ليدهنوا أجسادهم بروث البقر
وبولها على أمل أن يعزز ذلك مناعتهم ضد فيروس كورونا
أو يساعدهم على التعافي منه.
وقال جوتام مانيلال بوريسا المدير المساعد في إحدى شركات الأدوية عن هذه الممارسة: "نرى.. حتى الأطباء يأتون إلى هنا.. ويعتقدون أن هذا العلاج يحسن مناعتهم ويمكنهم من الذهاب والعناية بالمرضى دون خوف".
وأثناء انتظار المشاركين لمزيج الروث والبول على أجسادهم حتى يجف، يعانقون الأبقار في الحظيرة أو يكرمونها، ويمارسون اليوجا لزيادة مستويات الطاقة ثم يغتسلون بالحليب أو اللبن.
وسجلت الهند أكثر من 22 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا
وأكثر من 246 ألف حالة وفاة، فيما يقول الخبراء إن العدد قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
ويكافح المواطنون في جميع أنحاء البلاد للعثور على أسرّة في المستشفيات أو أوكسيجين أو أدوية، مما يترك الكثيرين يموتون بسبب نقص العلاج.
وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن البلاد بحاجة إلى بناء مستشفيات ميدانية والعمل مع الدول الأخرى لتكثيف إنتاج اللقاح وتوزيعه.
أضاف في مقابلة مع قناة (ABC) الأحد "إن هذه الجهود قد تنجح فقط إذا نظر المسؤولون الهنود
إلى الإغلاق كخيار لإبطاء الانتشار". تابع: "أنت بحاجة إلى كسر سلسلة الإرسال وإحدى طرق القيام بذلك هي إيقاف التشغيل".