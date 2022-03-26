هند القحطاني تعلق على تسببها في وفاة والدها: «بسبب المنطقة الحساسة مو بسببي»
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السبت، 26-03-202210:47 ص
نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني
فيديو جديد عبر صفحتها الخاصة في إحدى مواقع التواصل الإجتماعي تحدثت فيه عن سبب وفاة
والدها.
وقالت: “ترا مو أنا السبب في وفاة أبوي، وأمي الآن طريحة
الفراش، أبوي مات وهو عمره 87 سنة مو أنا السبب، له أكثر من 15 سنة يظهر عليه علامات
أنه كان يحتاج علاج، ولكن عشان المعاناة كانت من المنطقة الحساسة ما كان يبغي أن أحد
يكشف عن عورته”.
وأضافت: “تطورت الحالة وبعد أكثر من 15 سنة قالوا فيه سرطان
في البروستات”.
وتابعت هند القحطاني:"تطور الوضع، جاله سلس في البول
وبعدين صار يطلع مع البول دم، وتطورت الحالة وبعد أكثر من 15 سنة لما راح قالوا فيه
سرطان في البروستات لأن صارت الحالة متقدمة وحرجة وخلاص ما عاد ينفع، وهو ما كان يبغي
أحد يكشف عن عورته لعدة أسباب تعرفون كبار العمر وهو كمان ملتزم وإنسان ما يبغي أحد
يشوف عورته".