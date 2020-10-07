الأربعاء 07 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الرزاز يحذر الأردنيين للأستعداد من أجل الأسوء

هذا القرار أوقف الخلاف داخل الأسرة الحاكمة في الكويت

إصابة حمدي النقاز بفيروس كورونا

يقتل زوجته وابنه ويعيش مع جثتيهما أسبوعين

هند القحطاني تستفز السعوديين بظهور جريء

فضيحة جنسية تطارد مخرج شهير مع 3 سيدات

بيل غيتس يكشف حقائق صادمة بشأن لقاح كورونا

للسيدات فقط.. نصائح للقضاء على آلام الدورة الشهرية

أول قرار رسمي في عهد الشيخ نواف.. إحالة رئيس أركان الجيش للتقاعد

بأمر «السديس».. أول «روبوت» يطوف حول الكعبة والسبب!

هند القحطاني تستفز السعوديين بظهور جريء

هند-القحطاني-1
هند القحطاني
 
الأربعاء، 07-10-2020 03:44 م محمد فضل

واصلت الناشطة السعودية هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، إثارة الجدل حولها، بنشر فيديوهات مستفزة للسعوديين بشكل خاص، من خلال استعراض مفاتنها وإظهار اجزاء عارية من جسدها.
وهذه المرة ظهرت هند القحطاني مرتديةً فستاناً جريئاً كشف عن صدرها بشكل كبير، أشار إليه المتابعين بأنه مبالغ به.
وقالت القحطاني في الفيديو:"أكثر تعليق أسمعه من النساء خاصة المنفصلات كوني أنا أم لأربعة أطفال ومتحملة كامل مسؤوليتهم لوحدي بدون معاونة معين أو مساعدة أي أحد، فكثير يقولون يا هند استمدينا القوة منك ويقولون علمتينا الصبر، وكيف نتحمل أطفالنا ونحتويهم بدون مساعدة أحد، علمتينا القوة".
وأضافت:"أنا ما جا هالشي في بالي، لأنه لا فضل ولا منة، حبي لأطفالي حب لا مشروط، مثل أغلب الأمهات، هاذول فلذات أكبادي".
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ هاجموها بسبب جرءتها الزائدة ، مطالبين بوضع حد لها، فيما إنتقدها البعض الآخر لإستخدامها جسدها من أجل الترويج لنفسها.
 

إقرأ ايضا

news-190820-saudi4

أخبار سارة من السعودية بسبب هذا الأمر

يقتل زوجته وابنه ويعيش مع جثتيهما

يقتل زوجته وابنه ويعيش مع جثتيهما أسبوعين

uyuhj

فيضانات وسيول.. وزارة الري تعلن حالة الطوارئ

أخبار متعلقة

download-1-10

ناشطة سعودية شهيرة تفجر صدمة:« أنا مزدوجة التوجه الجنسي»

Capture

شاهد.. رد فعل غريب لسعودية أهداها صاحب المحل وردة