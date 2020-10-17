هند القحطاني تثير الجدل مرة آخرى.. والسبب!!

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هند القحطاني
هند القحطاني
 
السبت، 17-10-2020 05:05 م المصريون
اثارت السعودية هند القحطاني الجدل مرة اخرى بالفيديو الي نشرته اليوم لقصرها الجديد في امريكا بصحبة ابنائها.
واثارة الجدي بسبب فخامة القصر التي اكدت انها قامت بشراؤه من تعبها ومن عملها، وظهر رد فعل ابناءها وفرحتهم وانبهارهم بالقصر وفخامته.
وسألت هند أبنائها عن رأيهم في القصر قائلة: “يجنن.. صح؟”، وسط علامات الانبهار والدهشة على وجوه الأولاد الثلاثة.
وتجولت الأم بعد ذلك بالأبناء في غرفات القصر، الذي بدا عليه الفخامة والمساحات الكبيرة، بجانب الأشجار والخضرة الكثيفة في الحديقة.
 

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