الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيت مصر 10:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رغم طلاقهما.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن شيرين وحسام حبيب

يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب

والد حسام حبيب يكسف السبب المسكوت عنه لطلاق شيرين وابنه

هنا شيحة عن تعرضها "للاغتصاب الزوجي": العلاقة تكون بالتراضي

مدير أعمال «أحلام» يحرجها على الهواء:«طالعة تهبلين بالحجاب».. شاهد رد فعلها

تهز الدقهلية.. تقتل زوجها بعد 6 أشهر من الزواج والسبب صادم

تعليق صادم من والد حسام حبيب على تصريحات شيرين

نضال الأحمدية تكشف سبب تضارب تصريحات شيرين

جنازة الفنان محمد عبدالحليم .. لم يحضر سوى فنان مسيحي

«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

ADS
 

في "النهاردة يوم جميل"..

هنا شيحة عن تعرضها "للاغتصاب الزوجي": العلاقة تكون بالتراضي

هنا-شيحة-1
هنا شيحة
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 09:37 ص

كشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.
وقالت هنا شيحة: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.
وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.
وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية باستمرار فى مصر.
وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.
 

إقرأ ايضا

2021_8_15_2_2_12_487

رغم طلاقهما.. بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن شيرين وحسام حبيب

135-140457-full-story-sherine-abdel-wahab-hossam-habib-2

والد حسام حبيب يكسف السبب المسكوت عنه لطلاق شيرين وابنه

76543456-1

مدير أعمال «أحلام» يحرجها على الهواء:«طالعة تهبلين بالحجاب».. شاهد رد فعلها