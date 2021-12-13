هنا شيحة عن تعرضها "للاغتصاب الزوجي": العلاقة تكون بالتراضي
هنا شيحة
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Teads
الإثنين، 13-12-202109:37 ص
كشفت الفنانة هنا شيحة، تفاصيل دورها فى فيلم “النهاردة يوم جميل” والذى
عرض للمرة الأولى عالميا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية.
وقالت هنا شيحة: “أقدم شخصية سميحة زوجة الفنان أحمد وفيق والتى تتعرض إلى
الاغتصاب الزوجى وتناقش هذه القضية ضمن 4 قصص أخرى بالعمل الفنى”.
وأوضحت هنا شيحة، أن العلاقة الزوجية لابد أن تقام على التراضى وبالتفاق
بين الطرفين وليست بالإجبار من جانب أى من الطرفين والتى تصل إلى حد الاغتصاب.
وأشارت هنا شيحة إلى أنها سعيدة بتواجدها بمهرجان القاهرة للسينما
الفرنكفونية، وعرض الفيلم فى الافتتاح أمر جيد وتتمنى أن يكون هناك فعاليات فنية
باستمرار فى مصر.
وأضافت هنا: “كنت قلقة من الفكرة ولكن عند بداية التصوير انتابتني حالة من
الحماس لتقديم قضايا المرأة بشكل أكثر عمقا مما قدم من قبل”.