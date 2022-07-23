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هل يقصد عمرو دياب؟.. عمرو مصطفى يفضح فنانًا شهيرًا بشكل صادم

عمرو مصطفى لحن
عمرو مصطفى
Native
Teads
السبت، 23-07-2022 10:39 ص

هاجم الفنان عمرو مصطفى أحد الفنانين، دون ذكر أسماء، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.
وأثار عمرو مصطفى الجدل، والكثير من التساؤلات بهذه الرسالة الهجومية، حيث قال: "رسالة لجدو، هتبعت ناس ولجان تشتم على الصفحة، ولا هيهز شعرة مني فلوس بترميها في الأرض، هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوة أنا هغني وصوتي وحش، هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني هطلع أفضحك، وساعتها هتكون نهايتك بجد".
وأضاف مصطفى: "هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات إن الأغاني وحشة، هتنجح غصب عنك لأنها من القلب، هتقول فين المشاهدات، هقولك ملكش دعوة، أنا بعمل الأغاني لنفسي، ومش هدفع فلوس زيك يا جدو علشان الناس تشوفني، 100000 على فيسبوك بشرف أحسن من ملايين مزيفين يا جدو، وفي الآخر اتقل علشان الجاي صعب، نسيت أنك بعت ناس للموزعين اللي بشتغل معاهم في الخارج، علشان أنت قلودة قوي، بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي".
وانتشرت تكهنات بين متابعيه، بأن خلاف وقع بينه وبين الفنان عمرو دياب الذي وصفه بـ"جدو" كونه تخطى الستين عامًا.



 

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