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هل يحق للأنثى رفض شاب لا يصلي؟.. الافتاء تجيب

الإفتاء
الافتاء
 
الإثنين، 19-10-2020 03:16 م أحمد سالم
هل أزوج ابنتي لشاب لا يصلي؟ ..سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب العجمي، قائلًا: لا علاقة بصحة الزواج أو بطلانه لأن خطيب ابنتكِ لا يصلي، ولكن انصحيه بهذا الأمر فأنتى ستكونين فى مقام والدته فيما بعد، فإن أبى فأنتم بالخيار ، والإنسان الذي لا يصلي لا يتقي الله عز وجل فى شئ. 


حكم الزوج الذي لا يصلي وهل يحق للزوجة الامتناع عنه؟ 



سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وقال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوجة أن تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي، وإنما تصبر عليه، وتدعو له بالهداية والصلاح، وتقدم النصح في الوقت المناسب لذلك.


واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بالإفتاء بقوله - تعالى-: « وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ»، ( سورة طه: الآية 132)، موضحًا: «الزوج هو من يحاسب على صلاته أو تقصيره»
 

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