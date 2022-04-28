الخميس 28 أبريل 2022
توقيت مصر 17:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن القبض على 43 متهمًا من وزارات الدفاع والداخلية والرحس الوطني

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

كهربا يثير تعاطف الجماهير:« يارب غير قدري وعوضني خيرا»

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

شاهد.. هالة صدقي تدعو نيللي كريم لتناول وجبة الإفطار على عربة فول

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

الدولار يسجل رقمًا قياسيًا هو الأعلى منذ 5 سنوات

اعتمد النتيجة.. «فيفا» يحسم قراره ويفرض عقوبات على السنغال

«ربنا ما يحوجنا لحد».. تحذير ديني من دعاء شائع لكنه كارثي

ADS
 

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟.. المفتي يحسم الأمر

5e559ce6421aa91ee34df922
ا
Native
Teads
الخميس، 28-04-2022 12:21 م
رد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، على سؤال حول " زي المرأة في الصلاة، وهل يجوز أن تصلي بالبنطلون؟ ".
وقال المفتي : «لا يوجد ملبس معين، ولا وصفة معينة لملابس المرأة في الصلاة؛ بل إن أمر اللباس على السعة والبراح في الأصل، إلا أن هناك ضوابط لذلك».
وتابع: «علينا أن نأخذ كذلك المتفق مع ثقافتنا، فالزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة في الصلاة وخارجها هو كل زي لا يصف مفاتن الجسد، ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين".
وأضاف: علينا أن نعيش في أريحية ونترك الناس وثقافتهم ما اتفق ذلك مع الضوابط الشرعية، ولا مانع من الصلاة بالبنطلون، ما توافرت فيه الضوابط المذكورة.
 

إقرأ ايضا

QRevZ

«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

7201931110279503848020-600x400

علاء مرسي يكشف سرًا لأول مرة: عشقت هذه الفنانة 25 سنة وكانت تراودني في أحلامي

2016_10_13_22_50_15_777

ضبط 400 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمطعم شهير في الجيزة

أخبار متعلقة

image

علي جمعة: النبي صلى ركعتين بمصر