هل يجوز للزوجة رفض معاشرة زوجها خوفًا من الاغتسال في البرد؟

الإثنين، 31-01-2022
09:58 ص
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن
الامتناع عن الزوج حرام شرعًا، منوهًا بأن الامتناع عن الزوج دون سبب شرعي يعتبر
من الأفعال المحرمة شرعًا.
فيما أضاف الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى
بدار الإفتاء، أن امتناع الزوجة
عن تمكين زوجها ومعاشرته، حرام ولا يجوز شرعًا إلا
إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك، وعلى الزوج أن يصبر على زوجة
ه.
فالواجب على الزوجة
أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ولا يجوز لها الامتناع
منه ما لم يكن لها عذر كمرض أو حيض أو صوم واجب، أما مجرد عدم رغبتها في الجماع أو
خوفها من الاغتسال فليس عذرا يبيح لها الامتناع ، وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من
إجابة زوجها للفراش بغير عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح.
متفق عليه.