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هل كان لديه علم بالمقلب؟.. أحمد السقا يعلق على أكله ثعبان في "مقلب رامز"

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أحمد السقا
Native
Teads
الخميس، 23-03-2023 11:30 ص

 

 

علق الفنان أحمد السقا على مشهد أكله للثعبان الذي عرض ضمن العرض الترويجي لبرنامج المقالب "رامز نيفر إند"، الذي يقدمه مواطنه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه "لم يكن يعلم أنه مقلب".

 

ونشر أحمد السقا صورته وهو يأكل الثعبان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها: "آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال".

 

وكانت اللقطة التي عرضت ضمن "البرومو" الدعائي قد أثارت اهتمام المتابعين بشكل كبير، وتساءل كثيرون عن حقيقة قضم السقا للثعبان، وما إذا كان ما فعله مجرد مشهد تمثيلي أو أن الثعبان غير حقيقي.

 

 

 وطرح الفنان رامز جلال "البرومو" الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام اسم "رامز نيفر إند".

 

ويظهر خلال البرومو العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب، من بينهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، ومصطفى كامل، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وغيرهم.

 

وهذه المرة الأولى التي يقوم رامز جلال فيها بطرح الإعلان الترويجي لبرنامجه قبل فترة من عرضه، إذ يحرص كل عام على طرحه في الليلة التي تسبق عرضه.

 

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