هل كانت سكرانة؟.. فنانة شهيرة تظهر بالملابس الداخلية وتشرب من وعاء كلب

السبت، 12-11-2022
12:18 م
واصلت نجمة البوب
الأمريكية الشهيرة، مادونا
، سلسلة تصرفاتها الجنونية، فبعد ظهورها بملابسها الداخلية
عبر تيك توك، عادت لتغضب جمهورها مجددا.
وظهرت مادونا
(64 عاما) في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع إنستجرام بجانب دراجة نارية ومخزن
للطعام، ثم أقدمت فجأة على شرب الماء من وعاء كلب على الأرض.
وعلق أحد المتابعين
على الفيديو بالقول "الأمر يصبح محرجاً أكثر فأكثر. ليس من السهل أن نكون من معجبي
مادونا
بعد الآن". فيما قال آخر إن "هذا آخر شيء كان يتوقعونه من مادونا
"،
مضيفا أنه أمر محزن أن يراها تدمر "أسلوبها الأيقوني". كما شدد آخرون على
أن ما فعلته ليس له معنى وأن هذا ليس فناً.
وكانت النجمة الأمريكية
قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق تيك توك، ظهرت خلاله بملابسها الداخلية،
وهي ترقص بشكل غريب جداً. ويبدأ الفيديو بتحديق مادونا
في الكاميرا لبضع ثوانٍ، ثم
تبدأ بعدها في هز خصرها وكتفيها بطريقة شبه عشوائيّة.
وأعرب معجبو مادونا
عن قلقهم المتنامي بسبب تزايد منشوراتها المقلقة والمزعجة على وسائل التواصل. وكتب
أحدهم: "هذه ليست مادونا
التي أعرفها" فيما قال آخر: "ليقوم أحد بالتدخل".
وعلّق ثالث: "أشعر بأن كلّ ما كنت أعرفه تبيّن أنّه مجرّد كذبة كبيرة. هذا مخيب
للآمال".
في المقابل، اعتبر
البعض أنّه يحق لمادونا
نشر المحتوى الذي تريده وكتب أحدهم: "قولوا ما تريدون
عن مادونا
، لكّنها أسطورة". ولفت آخر إلىّ أنّه لطالما كانت النجمة مثيرة للجدل
مضيفاً: "هل ظننتم أن العمر سيغيرها؟".