هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

الخميس، 16-09-2021
01:44 م
فاجأت الفنانة
غادة عبد الرازق متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي
"انستجرام"، حيث أقدمت على حذف كافة منشوراتها عن صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الإجتماعي، من دون معرفة السبب وراء ذلك.
اثار هذا الأمر الجدل بين متابعي عبد الرازق، خصوصاً وأنها كانت تشارك
متابعيها الذين يبلغ عددهم 10 ملايين شخص جميع إطلالاتها وأعمالها الدرامية
والسينمائية.
إنقسم متابعي عبد الرازق إلى قسمين، القسم الأول لفت إلى أنها قامت بهذه
الخطوة حتى تعود إلى صدارة الترند مجدداً، ومن ثم تعلن عن شيء ما يتعلق بأعمالها
الدرامية المقبلة، والقسم الثاني طرح التكهنات حول إعتزالها في القريب العاجل،
وتعلن نهاية مسيرتها الفنية.
الجدير بالذكر، كان آخر ظهور لغادة قبل أيام عندما قدمت التهنئة لابنتها
"روتانا" بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً
عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها.