هل سينتهي العالم بسبب تصادم الكواكب ؟.. "البحوث الفلكية" يجيب
كوكب الأرض
الخميس، 08-10-202011:25 مالمصريون ـ متابعات
كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، حقيقة نهاية العالم بسبب تصادم الكواكب، قائلًا: إن هذه المقولات ليس لها أي أساس علمي .
وأضاف القاضي، خلال لقائه المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن عمر الكون حوالى 4500 مليار سنة وفقًا للدراسات العلمية موضحا أن الظواهر الشمسية تؤكد أن الشمس مازالت في مرحلة منتصف العمر، مما يعني أننا أمامنا نفس الفترة الماضية.
أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهدوء الشمسي تسبب في ظهور شائعات مفادها أن العالم سيعيش حقبة جليدية، وهو كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن حدوث أي تغيير مغناطيسي طفيف في كوكبالأرض يؤثر على الرحلات الجوية وقد يجعل رحلة تتجه إلى لندن بدلًا من روما.