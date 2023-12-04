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هل حُذفت مشاهد بيومي فؤاد ومحمد سلام من "الكبير أوي8"؟

الإثنين، 04-12-2023 12:44 م

مازالت أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد قائمة، فرغم مرور عدة أسابيع على خلافهما واختلاف آرائهما حول المشاركة بمسرحية زواج اصطناعي، إلا أن الجمهور مازال يتابع كل جديد حول هذه الأزمة.
وتردد خلال الساعات الأخيرة أخبارًا بشأن إلغاء مشاهد التي تجمع بين بيومي فؤاد ومحمد سلام؛ بسبب أزمتهما الأخيرة، لكن كان لمصدر من داخل العمل رأي آخر ونفى تمامًا كل هذه الشائعات، وأكد أنها مجرد أقاويل ليس لها أساس من الصحة.
وفي الأيام الماضية، حاول صناع العمل، عقد جلسة صلح بين بيومي فؤاد ومحمد سلام، لحل الخلاف القائم بينهما، ليتم بعد ذلك تصوير مشاهدهم في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، دون أن يكون هناك أزمة بين أبطال العمل، ليتم التصوير في بيئة أسرية
وفي السياق ذاته، بدأ أبطال مسلسل الكبير في تصوير مشاهد العمل، حتى يكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2023، لينافس أبطال المسلسل بالعمل في هذا الماراثون، حيث بدأ بيومي فؤاد تصوير مشاهده في العمل.
وبالعودة لقصة خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد، فمازال الخلاف قائمًا بين الثنائي، بعد أن شن بيومي هجومًا على سلام، وانتقد فكرة اعتذاره عن المشاركة في عمل مسرحي، في ظل الأزمة الراهنة التي يمر بها أهالي غزة، حيث أشار بيومي إلى أن الفنان من حقه أن يعتذر عن المشاركة في عمل فني، لكن ليس له حقًا في أن يسيء لزملائه في المهنة.

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