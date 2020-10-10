السبت، 10-10-2020
01:40 م
المصريون
اثارات الفنانة السعودية بدور البراهيم
جدلا واسعاً على مواقع التواصل
الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد تشرها لفيديو يوثق خطوبتها من أحد الأشخاص، كما
تعمدت الا تظهر هوية خطيبها، او اسمه او اي معلومات عنه، لاسيما انها انفصلت عن زوجها
رسمياً ولم يمر على طلاقها شهر حتى نشرت خبر خطوبتها المزعوم.
الجدير بالذكر إن الفنانة السعودية بدور إبراهيم تتعمد دائما إثارة الجدل
من حولها بدون اي اسباب واضحة، حتى انها اعلنت ذلك من قبل صراحة في مقطع فيديو
قالت فيه " اقول مكسره الدنيا و مكسره الدنيا و مكسره خشمك ..
بدوووور البراهيم اكثر مشهورة في الشرق الاوسط عليها بحث في كل مواقع التواصل وفي
كل مكان"، وهذا إن دل على شيء فيدل على انها تتعمد اثارة الجدل من حولها سواء
بأخبار صحيحة او مزعومة.