السبت، 10-10-2020
10:43 ص
المصريون
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للمطرب عمرو دياب
وهو يغني
في إحدى الحفلات، واثناء وجوده على المسرح صعدت سيدة لإلتقاط صورة سيلفي معه،
واثناء غناؤه قام دياب بإزاحة السيدة لكنها سقطت على الأرض بشكل قد يبدو مفتعل ولكنه من جانب أخر لم يقم بمساعدتها في
النهوض.
وتباينت الاراء ما بين الانتقاد للسيدة بإنها تعمدت السقوط امام عمرو دياب
حتى يساعدها ويمسك بيديها لتنهض من الأرض، وما بين الانتقاد للمطرب عمرو دياب
لعدم
مساعدته لها عندما سقط مع وصف ما فعله بـ "قلة الذوق".
ويشار إلى أن النجم المصري أعلن مؤخراً إطلاق عطر باسمه
ونشر صورة للقارورة على حسابيه على "فيسبوك" و"إنستغرام"
وتميزت بلونها الأسود وبأحرف الاسم باللغة الإنكليزية باللون الأبيض. وعلق:
"أول عطر لي، سيتوفر عبر العالم قريباً".