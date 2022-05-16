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هل تعالج الرقية الشرعية مرضى العمى الهستيري والصرع؟

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Teads
الإثنين، 16-05-2022 09:04 ص

كشف باحث شرعي، مدى جدوى الرقية الشرعية في علاج بعض الأمراض، مؤكدًا أنه عالج بها مرضى العمى الهستيري والصرع.
وقال الباحث الشرعي علي آل ياسين أثناء استضافته في برنامج "ياهلا": إنه عالج فتاة فقدت النظر ورجل من الصرع والتشنجات، بعد أن احتار فيهما الأطباء.
وأوضح: الأطباء قالوا إن الفتاة سليمة ولا تشتكي من أي علة عضوية، وأن هذا المصروع ليس به أي خلل عضوي ولا بؤرات صراعية ولا كهرباء"، مشيرًا إلى أنه لم يوجد سبب طبي لمرضهما..
وأضاف: الفتاة كانت مصابة بالهستيريا التحولية، أو ما يسمى بالعمى النفسي، والرجل كان يصرع هستيريًا أيضًا، ليس له علاقة بالجن ولا شيء من هذا القبيل، مؤكدًا أنه تمكن من علاج تلك الحالتين بالرقية الشرعية.
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