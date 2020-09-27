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هل تتعرض مصر لزلازل خلال شهر أكتوبر القادم؟ .. "البحوث الفلكية. تجيب

زلزال
زلزال
الأحد، 27-09-2020 01:16 ص المصريون ـ متابعات
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض مصر لزلازل خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا أن ما يثار بهذا الشأن غير حقيقي.
ووجه "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "لا داعي للقلق أو الهلع.. فمصر لم تدخل حزام الزلازل"، منوهًا بأن الزلازل التي تحدث في محافظة البحر الأحمر ليس لها علاقة بزلزال شهر أكتوبر 1992.
وأضاف: "بلاش هلع ولا تتعاملوا مع شهر أكتوبر على أنه شهر زلازل"، منوها بأن الشبكة القومية للزلازل تسجل هزات أرضية بشكل يومي ولكنها غير محسوسة للبشر.
 

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