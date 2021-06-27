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هل تتذكرون طفل فيلم "أبوعلي"؟.. أول صور من خطوبته

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الأحد، 27-06-2021 12:22 م

احتفل الفنان هادي خفاجة، بخطوبةه على فتاة من خارج الوسط الفنى، التي لفتت الأنظار بجمالها وحجابها، وكان الحفل بسيط وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين وأفراد أسرتهما.
ونشر «هادي» صورة له مع عروسه من الحفل، وذلك عبر حسابه الخاص على “إنستجرام” معلقًا عليها بقوله: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”، وتفاعل متابعي الفنان الشاب مع المنشور بشكلٍ لافت، كما حرصوا على تهنئته بتلك المناسبة السعيدة.
ومن ناحية أخرى، قارن كثيرون بين شكل «هادي» في الوقت الحالي وشكله وهو طفل في فيلم “أبو علي“، الذي مثل فيه دور شقيق الفنان كريم عبد العزيز، وكيف أصبح شكله الآن، مهنئين إياه بخطوبةه ومتمنين له السعادة.

 

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