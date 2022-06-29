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هل تتذكرون طفل أغنية محمد فؤاد؟.. شاهد شكله الصادم بعد 22 عامًا

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الطفل
Native
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الأربعاء، 29-06-2022 10:18 ص

هل تتذكرون طفل أغنية "أنا لو حبيبك" للفنان محمد فؤاد، والذي اشتهر بالأثر الكبير الذي تركه في الجمهور بتلك الفترة، نظراً لشدّة قدراته التمثيلية العالية، ولحساسية القضية التي طرحها الفيديو كليب.
اليوم وبعد 22 عاماً على طرح الأغنية، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للطفل أيمن محمد أيمن، بعدما أصبح شاباً، وأرفقوا الصورة بتعليقات تؤكد على مدى تشابه شكله بين الآن والماضي، وأنه لا يزال يمتلك الملامح نفسها، إلا أنه لم يشارك بأي عمل فني بعد هذا الفيديو كليب.
بينما اعتبر البعض أن شكله أصبح صادمًا بسبب التغير الكبير، والبراءة التي كان يتحلى بها طفلًا بينما ظهر يدخن وهو شاب.

 

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