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هل تتذكرون بطلة "تيتانيك"؟.. ظهور صادم لها بعد 25 عامًا

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تيتانيك
الثلاثاء، 15-08-2023 10:38 ص


تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة، للممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسليت بعد مرور 25 عاما على طرح فيلمها، "تيتانيك" الذي قدمته وهي في عمر 21 عاما وحقق نجاحا كبيرا ونال جوائز الأوسكار.
وبدت كيت في أحدث ظهور لها بملامح مغايرة تماما لما بدت عليه حينما طرح فيلمها تيتانيك قبل 25 عامًا، والذي تدور أحداثه حول باخرة إنجليزية عملاقة اصطدمت بجبل جليدي أثناء رحلتها من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها بالكامل.
وتبلغ كيت من العمر حاليا 47 عاما، ولديها 3 أبناء، وقدمت العديد من الأعمال الناجحة على مدار مشوارها الفني، وترشحت ونالت جوائز رفيعة المستوى منها أوسكار أفضل ممثلة.



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