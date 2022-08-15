هل تتذكرون الفنان نعيم عيسى؟.. شاهدوا كيف أصبح الآن: محدش بيسأل عني

الإثنين، 15-08-2022
09:26 ص
نشر الإعلامي عمرو الليثي
، برومو الحلقة الجديدة من برنامجه "واحد من
الناس" التي يستضيف فيها الفنان نعيم عيسى
والتي كشف فيها عن المعاناة التي
يعيشها في الفترة الأخيرة بسبب عدم سؤال زملائه عنه على الرغم من مرض
ه.
وقال نعيم عيسى
في برومو اللقاء الذي نشره عبر حسابه على موقع التواصل
الاجتماعي "انستجرام"، : "ليه بيجيبوني مشهد واحد في مسلسل؟ ليه
حياتي انتهت وبقيت عيان ومريض ونايم على طول في البيت وأصحابي وزملائي مش
بيزوروني.. منهم لله".
يذكر أن نعيم عيسى
شارك في العديد من الأعمال الفنية التي تخطت الـ190
عملاً فنياً وحققت نجاحاً كبيراً، من بينها مسلسل "شارع عبد العزيز" مع
الفنان
عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، ومسلسل "العتبة الحمرا" مع
الفنان
ة مي كساب، عزت أبو عوف، لطفي لبيب ومحمد شاهين، ومسلسل "أدهم
الشرقاوي" عام 2009 بالتعاون مع العديد من الفنان
ين، أبرزهم نسرين إمام ومحمد
رجب.
شاهد الفيديو بالضغط هنا
: