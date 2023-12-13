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هل تتأثر قناة السويس بهجمات الحوثي؟.. خبير عسكري يوضح

الأربعاء، 13-12-2023 12:26 م

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن "هناك مخاوف حادة في مصر من تبعات هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتأثير ذلك على الملاحة البحرية عبر قناة السويس".
وأضافت الصحيفة: "في مصر يشعرون بالقلق من تزايد وتيرة الهجمات بمضيق باب المندب"، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تهدد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية المصرية استبعد في تصريحات  لـRT، أن تسبب تهديدات وإجراءات الحوثيين تجاه السفن الإسرائيلية على حركة الملاحة في قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة بالبحر الأحمر بشكل عام وقناة السويس على وجه الخصوص، ولكنه يستهدف السفن الإسرائيلية فقط.

ولفت إلى أن "ما يفعله الحوثيون، وما تشهده المنطقة بشكل عام سببه في المقام الأول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تقوم بها من استهداف للأبرياء"، مشيرا إلى أن "الضغط الإسرائيلي هو ما أدى إلى الانفجار في المنطقة، وهذا ما حذرته منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا بأن العملية ستخرج عن السيطرة".
وكشف عن وجود 3 تجمعات بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر والخليج ومضيق هرمز وباب المندب، وأن تلك المجموعات تشترك فيها أكثر من 22 دولة لتأمين الملاحة، وأن "المنطقة ليست في حاجة إلى قوات بحرية جديدة لتأمين الممرات المائية".
وشدد على أن ما يحدث حاليا هو أحد مظاهر الخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستهدفوا أي سفن أخرى، وقبل ذلك استهدفوا سفنا أمريكية وتم الرد عليهم من قبل القوات الأمريكية ولم تتأثر حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن الأمر لن يؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد على أن إثارة مخاوف دول المنطقة من تهديدات الحوثيين باستهداف السفن وتهديد حركة الملاحة الدولية والعالمية بالبحر الأحمر "هي دعوات إسرائيلية من أجل استمالة دول المنطقة إليها"، مشيرا إلى أن "السبب الرئيسي في كل ما يحدث في المنطقة، ومن توسيع دائرة الصراع هي إسرائيل فقط".
وأوضح أن "كافة الأمور ستصبح جيدة في البحر الأحمر وفي جميع المنطقة، مشيرا إلى أن الحوثيين لم يفعلوا شيئا مع إسرائيل قبل عدوانها على غزة، فمصدر عدم الاستقرار في المنطقة هو إسرائيل".

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