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هل النقاب يُغني عن ارتداء الكمامة؟ إليكم الإجابة

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منتقبات
 
السبت، 28-11-2020 03:19 م المصريون

النساء المنتقبات لا يرتدين الكمامة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، ويسود الاعتقاد بينهن أن النقاب يعد بديلًا عن ارتداء الكمامة.
وفي هذا الشأن وجهت المستشارة وأستاذة طب النساء والولادة السعودية، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.
وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة: "إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع".
وأشارت إلى أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: "حتى مع النقاب نحتاج كمامة".
 

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