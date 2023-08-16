هل الطائرة التي تم ضبطها في زامبيا محملة بملايين الدولارات والذهب مصرية؟

الأربعاء، 16-08-2023
10:20 ص
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقارير تفيد بضبط سلطات زامبيا طائرة
قادمة من القاهرة إلى لوساكا، على متنها 5.7 مليون دولار نقدا و602 قطعة من سبائك الذهب و5 مسدسات مع 126 طلقة.
وأشار نشطاء إلى رمز الطائرة
المذكور "T7-ww"، وسط تكهنات وتساؤلات حول ما إذا كانت مصر
ية أم لبنان
ية.
وقال الصحفي المصر
ي عبد الواحد عاشور إن الطائرة
والأموال ليست مصر
ية، مشيرا إلى أنها تحمل حروف تسجيل "T7"، وهو رقم تسجيل لبنان
ي. وأضاف في منشور على منصة "X" أن الطائرة لبنان
ية مرت ترانزيت فقط عبر مطار القاهرة.
وفي وقت سابق، صرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا
، ناسون باندا، بأن الطائرة
القادمة من القاهرة تحمل "بضائع خطرة"، هبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.
وقال إنه تم ضبط هذه الطائرة
وطائرة
أخرى تابعة لشركة طيران محلية، مشيرا إلى أن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا
بانتظار نتيجة التحقيق.
واحتجزت السلطات الزامبية 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصر
يين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.