هل اعتذر «ساويرس» عن صورة «التطبيل»؟.. يرد بنفسه





علق رجل الأعمال نجيب ساويرس،، على نبأ اعتذاره لعدد من الإعلاميين بعد نشره صورة "التطبيل" المثيرة للجدل، متهمًا إياهم بمحاباة الدولة في كل القرارات، وهو ما فتح عليه هجومًا معاكسًا من الإعلاميين الذين أكدوا دفاعهم عن مؤسسات الدولة والجيش والشرطة في مواجهة المؤمرات والإرهاب.

ووجه أحد المغردين سؤالا لساويرس، عبر تويتر، حول رأيه في نبأ عن اعتذاره للإعلاميين خلال حفل خاص في الجونة، ليرد ساويرس قائلا: "كلام فارغ".

ودخل ساويرس، الأسبوع الماضي، في سجال مع إعلاميين ، بعد تعليقه على صورة مزيفة ساخرة لعدد من الإعلاميين يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها البعض لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد النظام.

ونشر أحد المغردين، صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز، وعلق ساويرس على الصورة قائلا: "فيه واحد ناقص".