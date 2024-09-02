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هلا رشدي: عملت حاجات غلط عشان أكون كويسة

كنممم
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الإثنين، 02-09-2024 01:08 م


كشفت الفنانة هلا رشدي، تفاصيل معاناتها مع الاكتئاب، وشعورها باقترابها من الموت، وتفاصيل لجوئها إلى طبيب نفسي، لتشخيص حالتها.

 

الفنانة هالة رشدي، خلال حوارها في حلقة عن تأثير الرضا، في حياتها، تحدثت في برنامج بودكاست "التنفس"، الذي يقدمه أيمن حسام، عبر قناته في موقع "يوتيوب".

 

وقالت هلا رشدي: " كنت مصابة بالاكتئاب سنة 2019، ورحت لدكتور نفسي شخص حالتي واسودت الدنيا بوشي، وعملت حاجات غلط علشان أكون كويسة، وكنت أضرب رأسي في الحائط، وزوجي ما تخلى عني وصبر عليا صبر أيوب، وكنت أقول لله ليه تركتني خدني إليك، وقلت لنفسي أنا هموت ولا إيه، وكنت لما اقرا القرآن أحس بحاجز كبير، وبقيت فترة ما بصليش خالص، وكنت بس بقرأ الورد وفي عيد ميلادي الـ٣٣ قلت لنفسي ده سن أهل الجنة ورحت صليت، وقلت له هحاول أكون معاك يارب قويني".

 

وأضافت: "القناعة جنة الدنيا، وراحة البال أن يطمئن الإنسان بقضاء الله وقدره ويعلم أنه نظم حياته وأموره كلها، وأن بعد البلاء فرح، القناعة في أبسط الأمور، والمقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، فعندما ذهبت إلى العمرة بعد فترة الاكتئاب التي مررت بها، شعرت وكأنني أطير بين الناس، مع أنني أديت العمرة مرات بقدر شعر رأسي".

 

المطربة هلا رشدي، قدمت أغاني عديدة، منها: نصيبها مجاش، وشايلة اسمه، ولمة وفوانيس، بالإضافة إلى دويتوهات مع حميد الشاعري، ومحمد الحلو، وظهورها كممثلة في مسلسل "مكتوب عليا"، مع النجم أكرم حسني.

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