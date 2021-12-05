«هقول إنك مطلعتش راجل».. عروس تهدد زوجها بفضحه إذا طلقها بعدما اكتشف الصدمة

عروسان

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لم يمر على زواجهما سوى أيام، حتى اكتشف العريس الشاب طباع زوجته التي لم تكن ظاهرة فترة الخطوبة ولا أيام "حب الجامعة"، وبدات الخلافات تدب بينهما محاولًا إصلاحها إلا أنها أبت على الإصلاح، وحينما طلب الانفصال بهدوء بعد شهرين زواج هددت بفضحه.

وفي التفاصيل فقد لجأ «محمد. أ» لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد أن هرب من عش الزوجية بعد أسابيع، بحجة أن زوجته «ميار. ن»، «سليطة اللسان وصوتها عالٍ وعصبية المزاج، ولم تكن نفس الفتاة التي وقع في حبها من قبل»، مبررا سبب إقامته لدعوى نشوز ضدها بأنها رفضت تغيير طباعها، وعندما طلب منها الانفصال في هدوء، رفضت وهددته بتشويه سمعته إذ طلقها بدون رغبتها في ذلك.

قال الزوج لقاضي محكمة الأسرة، إنه خلال دراسته بالجامعة وقع في حب فتاة جميلة، وعندما حاول التقرب لها والتودد لها رفضت، وبعد أن سأل بعض أصدقائه على أخلاقها أكدوا له أنها مهذبة ترفض إقامة علاقات عاطفية مع أي زميل لها، فقرر خطبتها، وخلال دراستهما بالجامعة تبادلا الإعجاب وبعد التخرج تقدم لها، ووافقت عائلتها عليه، وسعد هو لأنها ستكون معه في مستوي معيشي أفضل، حسب الوطن.

وأضاف الشاب خلال دعواه، أنه خلال فترة الخطبة كانت على نفس طباعها، فكانت لا تتدخل في أي شئ، وتترك له حرية الاختيارات، وفي أول أيام الزواج كانت هادئة، لكن سرعان ما بدأت في إظهار عيوبها، واتضح أنها صاحبة صوت عال تصرخ على أي شئ، وتتحدث بطريقة غير لائقة، وفي البداية حاول تقويمها لتعدل عن تصرفاتها لكنه فشل، وحاول أن يعودها على طباعه كما تربى داخل أسرته لكنها رفضت.



ترك المنزل وهددته بتشويه سمعته

وتابع: «بعد شهرين بقيت أكره أقعد في البيت بسبب صوتها العالي وعصبيتها الزايدة، وحسيت أني مش مرتاح في بيتي واستقريت في بيت أهلي، وبعد فترة طلبت منها الانفصال في هدوء بس هي هددتني لو طلقتها غصب عنها هتشوه سمعتي، وترفع دعوى خلع لأسباب خاصة، وأنها هتستولى على كل أملاكي بعد الطلاق».



وأنهى «محمد»، دعواه بأنه فشل في اختيار زوجة وهو في سن صغير، لذلك قرر اللجوء لمحكمة الأسرة، ليقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد أشهر قليلة من زواجهما بسبب تهديداتها له، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.