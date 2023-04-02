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"هشجع الأهلي".. قرار مفاجئ من نجم الزمالك السابق بعد فوز الأهلي

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لاعب الزمالك
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الأحد، 02-04-2023 09:16 ص

 

حسم النادي الأهلي صعوده إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على حساب الهلال السوداني، بثلاثية نظيفة، وينتظر تحديد منافسه المحتمل في الدور المقبل.

وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي لو اخد بطولة إفريقيا السنادي هشجع الاهلي"

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي، أحد الأندية التي تصدرت مجموعتها في دوري أبطال إفريقيا، عدا فريق صن داونز الجنوب إفريقي، الذي لعب ضده في دور المجموعات.

وسيتم سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق الخامس من شهر أبريل الجاري.

كما علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الاهلي علي الهلال بثلاثية نظيفة مقابل لا شيء .

ونشر مقطع فيديو من برنامجه الإذاعي برفقة دينا سليم وهي تتوقع فوز النادي الأهلي بثلاثة اهداف ، ليعلق علي الفيديو قائلا :" دينا ملكه التوقعات".

 




 

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