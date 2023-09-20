هشام ماجد يكشف سر خلافه مع أحمد فهمي

الأربعاء، 20-09-2023
01:59 م
نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان هشام ماجد
محطات في مسيرته الفنية، من بينها برنامج الفرنجة، قائلًا: «الفرنجة أمتع تجربة صورتها في حياتي، وميزته إن إحنا كنا بنعمله بالروح القديمة بتاعتنا» وتابع هشام ماجد
في تصريحات تلفزيونية له: «اللي هي أول ما بدأنا نمثل، اللي هو لو معرفناش نجيب تصاريح للتصوير في الشارع، هنصور ونوّقف واحد على أول الشارع، عشان لو البوليس جه يعرفنا ونجري».
واستكمل: «كان في مغامرات كتير في التصوير، ومثلا كنا عايزين في إيطاليا نستحمى في النافورة، ده طبعًا مش مسموح بيه هناك، فهل هنبوظ البرنامج؟.. لأ هننزل ولو البوليس جه هنجري».
كما كشف أسرار وكواليس فيلم بنات العم، قائلًا: «فهمي مكنش عايز يعمل دوره في فيلم بنات العم، وكان عايز يعمل دور شاهندة اللي أنا عملته في الآخر، وأنا برضه كنت عايز أعمله ففضلنا قافشين كتير بس في الآخر هو اقتنع وجه على نفسه وعمل دور شوق، بس كان من أحلى أدوار أحمد فهمي».
وقال أيضًا: «لو مفيش رقابة برضه مش هحب أطلع شتايم في أعمالي، أصل في الآخر في أطفال وأُسر بتتفرج عليا، برغم إن لو في شتايم في الأعمال هتضحك أكتر، بس أنت كدة هتخسر جمهورك، وأنا مع وجود تصنيف الرقابة للأفلام للكبار فقط وهكذا».
أما عن مسلسل الرجل العناب، قال: «أنا وشيكو
مش بنشارك في فيلم الرجل العناب، أحمد فهمي سألنا بس كان كل واحد مشغول في حاجة فاعتذرنا، قالنا هعمله أنا قولناله أعمله طبعًا، بس أنا عمومًا بقيت بتشائم من الرجل العناب لأننا اتخانقنا مرتين بسببه».