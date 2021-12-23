هشام عباس يتبرأ من دعم اعتزال أدهم نابلسي.. هذا ما حدث

الخميس، 23-12-2021
01:35 م
كشف الفنان هشام عباس
أن التعليق
الذي كُتب على صفحة تحمل اسمه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، والذي دعم فيه اعتزال
الفنان الأردني أدهم نابلسي، لا يمت له بصلة.
وأشار عباس إلى أن هذه الصفحة مزيفة رغم توثيقها بالعلامة الزرقاء،وأعلن
تقديمه بلاغ لإزالتها من الموقع بسبب إنتحال شخصيته.
وكان دعم أدهم نابلسي قائلين:
"صوته جميل جدا ربنا يثبته".
وكان وجه أدهم نابلسي رسالة إلى محبيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل
الإجتماعي، أعلن فيها إعتزاله الفن، وذلك عبر مقطع فيديو له.
وقال نابلسي: "السلام عليكم، حبيت أعملكم هذا الفيديو وأخبركم خبر
سعيد كتير بالنسبي إلي، وانشالله يكون سعيد بالنسبة إلكم، كل شخص فينا في عندو
أهداف وأحلام بحياتو وبيحاول يوصلا، وبيتعب ليحققا، بس شو رح تحس لما توصل لهل
أهداف، هل رح تحس بالإنجاز، أو رح تحط أحلام جديدة، هيدا السؤال دفعني إنو أفكر إنو
مش هيدا السبب الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الأساسي هو نرضي رب العالمين، مش
مشكلة يكون عندك أهداف وإنو تحاول إنك تنتج، ولازم يكون مترافق مع رضى رب
العالمين، وهدفي ما كان بيرضي رب العالمين، ولهذا السبب أنا إعتزلت الغناء،
وبشكركم دائماً على دعمكم، وشكراً لكن".