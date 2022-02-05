هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

السبت، 05-02-2022
12:08 م
رصد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى 10 مليون جنيه مكافأة للاعبي
منتخب مصر
، تحفيزا لهم على الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.
وحسب موقع "يلاكورة"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي
بين وزير الرياضة أشرف صبحي ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، يوم الجمعة.
وأوضح رجل الأعمال أن ذلك إهداء للاعبي المنتخب
تشجيعا لهم
وتقديرا لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذي يحققونه بالبطولة.
وفي السياق، أكد وزير الرياضة أن المكافأة التي سيتم تقديمها
للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التي سيحصل عليها اللاعبون
وفق اللوائح المنظمة.
وخطف المنتخب يوم الخميس، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية
في بطولة الأمم الأفريقية، بعد تغلبه على نظيره الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح،
عقب الانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.