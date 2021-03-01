هزت المملكة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الإثنين، 01-03-2021
07:08 م
محمد فضل
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
سعود، أمرًا ملكيًا بتنفيذ حكم القتل قصاص
ًا بأحد المواطنين الذي ارتكب جريمة بشعة،
اهتزت لها المملكة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عرفوا بها.
وفي التفاصيل، فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا في أحد
الجناة بمنطقة جازان ، وفيما يلي نص البيان حسب وكالة الأنباء السعودية
"واس":
أقدم / عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على
قتل
/ أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه
وحرقه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور
, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة
المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا , والحكم عليه بالقتل قصاص
ًا , وأيد
الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا
, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا بالجاني / عيسى بن مسعود بن
علي الفيفي اليوم الاثنين الموافق 1442/7/17هـ ـ بإصلاحية جازان بمنطقة جازان.